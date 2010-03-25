До 7 лет лишения свободы грозит девятикласснику из Иркутской области за издевательства над 73-летней преподавательницей физкультуры

Скандал разразился после того, как в интернете появился видеоролик с ужасающими кадрами.

Избивали пожилую женщину четыре человека. Их личности уже установлены. Но обвинение пока предъявлено одному из подозреваемых.

Заявление с просьбой привлечь подростков к уголовной ответственности подала дочь потерпевшей. Сама педагог из-за проблем со здоровьем не помнит подробностей нападения.

Помимо учеников ответят перед законом и должностные лица. В отношении них проводится доследственная проверка. По некоторым сведениям, подростки избивали учителя физкультуры неоднократно. Директора школа накануне уволили.