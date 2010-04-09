До 65-летия Великой Победы остался ровно месяц: какие запланированы праздничные мероприятия в Минске

Только в Минске пройдет более 60 крупных мероприятий. Основные торжества состоятся с 6 по 9 мая.

Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

Улицы, парки, скверы и магазины до 17 апреля облачат в символичное убранство.

Народные гулянья запланированы во всех районах столицы. А грандиозные торжества традиционно пройдут возле обелиска «Минск — город-герой», во Дворце Республики и на Площади Победы. Этот главный обелиск страны уже сегодня тщательно готовится к торжеству.

Эскизы уже готовы, и все дизайнерские задумки вот-вот материализуются.

Вадим Ваганов, директор ГП «Минскреклама»:

В основном, в оформлении будут использоваться цвета темно-красной гаммы — они символизируют память о погибших и возрождение новой жизни.

10 зарубежных стран уже подтвердили свое участие в праздновании Дня Победы в Минске. Москвичи готовят для белорусов полуторачасовой концерт у Национальной библиотеки. А на площадке у Большого театра оперы и балета состоится победный бал.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Эстрадный симфонический оркестр сыграет вальс, будут выступать бальные коллективы. Горожане смогут принять непосредственное участие в мероприятии и станцевать вальс, танго…

Она — главное украшение праздника и живой свидетель Большой Победы. Сегодня Александре Ульяновне — 96. Зная цену каждой минуте, она и в столь почтенном возрасте не теряет времени. 20 книг в месяц — все больше о войне и белорусских авторов, но воспоминания о лихом времени, все же сильнее печатного слова.

Александра Ульяновна:

Я больше я люблю белорусских писателей. Читаешь — и горе забываешь.

Занятие по интересам, услуги медиков и постоянное общение. Заслуженное внимание и поддержку здесь получают ветераны круглый год, а к юбилейной дате в их честь — аллея памяти.

Валентина Багулатова, директор Миколаевщинского дома-интерната для ветеранов войны Столбцовского района:

Мы заботимся о ветеранах войны, узниках и инвалидах. Мы всеми силами стремимся продлить им жизнь. Ведь они — это гордость нашего общества.

В Беларуси ветеранов Великой Отечественной войны осталось 44 тысячи. Почти каждый пятый ветеран одинок. Каждому уже за 80, и социальная помощь как нельзя кстати.

Ольга Юруть, Сергей Манько, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.