До +4°С и мокрый снег ожидаются в Беларуси 28 марта

Новости Беларуси. 28 марта в Беларуси ожидается до +4°С.

Как сообщает Белгидромет, в среду в республике прогнозируется переменная облачность. Днём в некоторых районах Брестской и Витебской областей пройдут мокрый снег и дождь.

Местами на дорогах сохранится гололедица. Прогнозируется переменный ветер от 3 до 8 м/с. Ночью похолодает до -1… -7°С, по северо-востоку от -8°С до -14°С. Днём потеплеет до -2… +4°С.

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