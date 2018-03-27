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До +4°С и мокрый снег ожидаются в Беларуси 28 марта

27 марта 2018 13:29
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Новости Беларуси. 28 марта в Беларуси ожидается до +4°С.  

Как сообщает Белгидромет, в среду в республике прогнозируется переменная облачность. Днём в некоторых районах Брестской и Витебской областей пройдут мокрый снег и дождь.  

Местами на дорогах сохранится гололедица. Прогнозируется переменный ветер от 3 до 8 м/с. Ночью похолодает до -1… -7°С, по северо-востоку от -8°С до -14°С. Днём потеплеет до -2… +4°С.  

Синоптики смогут улучшить прогнозы. Суперсовременный комплекс для метеонаблюдений построят в Минске  

# общество # Погода в Беларуси

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