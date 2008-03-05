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До 4 тысяч грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях

05 марта 2008 09:19
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В Бресте введена в строй первая очередь строительства грузового терминала "Козловичи-2". Напомним, реконструкция крупнейшего объекта началась в 2005 году в рамках инвестиционного проекта программы ТАСИС в Беларуси. На данный момент уже построен главный корпус терминала, возведены коробки инженерного корпуса, проложены коммуникации, обустроены подъездные пути. С вводом этого объекта пропускная способность терминала значительно возрастет.
# общество

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