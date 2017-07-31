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До 36 градусов тепла с кратковременными дождями обещают синоптики Беларуси к середине недели

31 июля 2017 05:44
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Новости Беларуси. Ближайшие дни обещают хлеборобам плотный график. В Беларусь возвращается лето. До плюс 36 прогнозируют синоптики к середине недели. В отдельных районах возможны дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 36 градусов тепла с кратковременными дождями обещают синоптики Беларуси к середине недели-1

Правда, погоды это не сделает. Осадки будут кратковременными. Из-за жары на 1 августа объявлен оранжевый уровень опасности.

# общество # Погода в Беларуси

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