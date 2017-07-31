До 33 градусов жары в тени: на 31 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый понедельник. Предпоследний уровень опасности объявлен синоптиками 31 июля. Небывалая для нынешнего лета жара пришла в Беларусь. По югу местами ожидается до плюс 33. И это в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране столбики термометров лишь вечером опустятся ниже отметки в 30 градусов. Самым жарким днем на неделе станет среда. В связи с такой погодой медики рекомендуют быть более внимательными к собственному здоровью и выпивать в сутки не менее двух литров жидкости. Одеваться лучше в одежду светлых тонов из натуральных материалов и не забывать про головные уборы.