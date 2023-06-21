До 25 лет лишения свободы. В Минске вынесли приговор по делу о терроризме

Новости Беларуси. До 25 лет лишения свободы. Минский городской суд вынес приговор участникам организованной преступной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нее входили 18 участников, троих из них судили заочно за планирование и совершение ряда актов терроризма, в том числе в отношении депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, а также других преступлений: незаконный оборот оружия, покушение на захват, удержание государственной власти неконституционным путем и ряд других.

Максим Чуприс, старший прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси:

Наиболее активным и опасным участникам назначено наказание в виде лишения свободы в пределах от 16 до 21 года соответственно (с отбыванием первых пяти лет в условиях тюрьмы). Остальным обвиняемым по настоящему уголовному делу назначено наказание в виде лишения свободы в пределах от 2 до 14 лет лишения свободы. Кроме того, в соответствии с положениями статьи 60 уголовного закона некоторым обвиняемым назначено также дополнительное наказание в виде лишения воинских и специальных званий.