До +20°C и дожди. Какая погода будет в Беларуси на выходных?

Новости Беларуси. Кратковременные дожди, грозы и до +20 °C ожидается в Беларуси в большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на холодные ночи, днем майское солнце всячески пытается поделиться своей лаской.

Так, в 7 и 8 мая будет теплее всего, а вот в 9 мая немного похолодает: днем будет 10-16 °C тепла. Ожидается поступление воздушных масс с северных широт. Зато они практически исключат возможность выпадения осадков. В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.