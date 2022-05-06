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До +20°C и дожди. Какая погода будет в Беларуси на выходных?

06 мая 2022 08:35
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Новости Беларуси. Кратковременные дожди, грозы и до +20 °C ожидается в Беларуси в большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на холодные ночи, днем майское солнце всячески пытается поделиться своей лаской.

До +20°C и дожди. Какая погода будет в Беларуси на выходных?-1

Так, в 7 и 8 мая будет теплее всего, а вот в 9 мая немного похолодает: днем будет 10-16 °C тепла. Ожидается поступление воздушных масс с северных широт. Зато они практически исключат возможность выпадения осадков. В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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