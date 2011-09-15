До 2015 году в Беларуси планируется ввести около 160 установок по использованию биогаза

Беларусь станет более привлекательной для инвесторов, которые работают в сфере энергетики. Тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников теперь равноценны европейским.

Новые расценки регулирует постановление Минэкономики. Речь идет о повышении коэффициентов оплаты за энергию, которую вырабатывают ветряные установки и солнечные батареи. Это значит, что, продавая в общую сеть электричество, владельцы экологических источников будут получать в Беларуси такую же сумму, как и в странах Европы. Со временем это позволит Беларуси стать независимым от импортного топлива, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Скворцов, заместитель начальника управления энергетической политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Принятые меры создают условия для приоритетного развития возобновляемых источников энергии с целью охраны окружающей среды, замещения импортируемых видов топлива и дальнейшего развития данного направления.

Правительство Беларуси за последние годы приняло ряд документов, согласно которым предусмотрено до 2015 года ввести в строй около 160 установок по использованию биогаза. Кроме того, разработана программа по строительству гидроэлектростанций.