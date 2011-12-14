Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • До 2013 года основные направления транзитных перевозок в Беларуси станут высокоскоростными и будут соответствовать всем европейским стандартам

До 2013 года основные направления транзитных перевозок в Беларуси станут высокоскоростными и будут соответствовать всем европейским стандартам

14 декабря 2011 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Иван Щербо на встрече с трудовым коллективом солигорского автопарка.

Сегодня Беларусь на транзите зарабатывает более двух миллиардов долларов. Максимально использовать транзитные возможности страны позволит и подписанный недавно меморандум Беларуси с Литвой и Китаем.

Направление на восток сегодня в числе приоритетных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Мы сегодня занимаемся тем, чтобы через Республику Беларусь максимально привлечь потоков на всех видах транспорта. В первую очередь речь идет о железнодорожном транспорте и контейнерных перевозках, потому что морской путь в два раза длиннее, чем сухопутный. Сегодня за 14 суток из Китая поезда проходят на Германию, а дальше через паромы в Америку. Такие поезда у нас сегодня идут и такая логистика выстроена.

# общество # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
14 декабря 2011 17:46

Владимир Макей представил нового министра юстиции Олега Слижевского коллективу Министерства

14 декабря 2011 17:25

Владислав Ковалев написал на имя Президента прошение о помиловании. Дмитрий Коновалов этого не сделал

14 декабря 2011 17:12

Малый бизнес Беларуси активно занялся импортозамещением: на полках магазинов все чаще можно увидеть белорусские моющие средства и даже зубные щетки