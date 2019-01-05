До –18 градусов прогнозируют в Беларуси в ночь на Рождество

Новости Беларуси. Снегопады пришли в Беларусь. Только в Минске уборку улиц сейчас ведет более 330 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-настоящему зимнюю погоду обуславливает циклон, который надвигается в страну из Финляндии. С собой он несет метели и морозы.

В ближайшие дни значительно похолодает. Пик минусовых температур придется на рождественскую ночь. С 6 на 7 января прогнозируется до 18 градусов ниже нуля.