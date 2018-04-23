До +18 градусов и кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси

Новости Беларуси. Для Беларуси апрель хоть и принес весну, но не пригласил нас сразу в лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 апреля, в страну начали поступать прохладные воздушные массы. Впрочем, дневные температуры в ближайшие дни будут на отметке в 11-18 градусов. Не обойдется без кратковременных осадков.

Летнего тепла не будет и в начале мая. Его стоит ожидать лишь во второй половине месяца. Но синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы часто бывают неточными.