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До +18 градусов и кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси

23 апреля 2018 08:38
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Новости Беларуси. Для Беларуси апрель хоть и принес весну, но не пригласил нас сразу в лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +18 градусов и кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси-1

Сегодня, 23 апреля, в страну начали поступать прохладные воздушные массы. Впрочем, дневные температуры в ближайшие дни будут на отметке в 11-18 градусов. Не обойдется без кратковременных осадков.

Летнего тепла не будет и в начале мая. Его стоит ожидать лишь во второй половине месяца. Но синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы часто бывают неточными.

До +18 градусов и кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси-4

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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