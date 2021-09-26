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До +17°C ожидается в Беларуси в предстоящие дни

26 сентября 2021 11:26
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Новости Беларуси. После дождливых дней в Беларусь начали поступать умеренно теплые воздушные массы с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их удерживает скандинавский антициклон.

Переменная облачность и до +17 °C – именно такая погода ждет нас 26 и 27 сентября.

До +17°C ожидается в Беларуси в предстоящие дни-1

Таких прогнозов больше всего ждали аграрии, которым предстоит завершить сельскохозяйственный год, и те, кто запасается овощами и фруктами на сезонных ярмарках, которые и сегодня продолжают работать в Минске.

Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября? Читайте здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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