До +17°C ожидается в Беларуси в предстоящие дни

Переменная облачность и до +17 °C – именно такая погода ждет нас 26 и 27 сентября.

Новости Беларуси. После дождливых дней в Беларусь начали поступать умеренно теплые воздушные массы с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их удерживает скандинавский антициклон.

Таких прогнозов больше всего ждали аграрии, которым предстоит завершить сельскохозяйственный год, и те, кто запасается овощами и фруктами на сезонных ярмарках, которые и сегодня продолжают работать в Минске.