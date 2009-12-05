До 13 декабря ГАИ отловит всех пьяных

С 4 по 13 декабря Госавтоинспекция совместно с Министерством здравоохранения Беларуси проводит республиканскую акцию по выявлению пьяных водителей «Останови беду!».

Сотрудники ГАИ могут остановить любую машину на оживленных участках дорог, как в городе, так и в сельской местности, а также возле предприятий. Водителя попросят пройти в мобильный пункт освидетельствования (микроавтобус), где с помощью медицинского оборудования доктор определит, употреблял ли шофер спиртное перед тем, как сесть за руль.



Пьяному водителю грозит лишение прав на 3 года и штраф в размере от 15 до 35 базовых величин (от 525 000 до 1 225 000 рублей). Если же он повторно в этом же году сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения, то будет привлечен уже к уголовной ответственности.

Максимальный штраф равен 1000 базовых, т. е. 35 миллионам рублей.