Дню независимости посвящается...

В Минске пройдет полсотни праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости. В эти дни организованы благотворительные кинопоказы для ветеранов войны и труда. В преддверии праздника, 30 июня, на Военном кладбище пройдет митинг-реквием, а в Лошицком парке - вахта Памяти и возложение венков. Традиционное торжественное собрание и концерт состоятся в субботу во Дворце Республики.

Празднование Дня Независимости 3 июля начнется с возложения венков к памятнику Победы, после чего пройдет военный парад. В этот же день состоится спортивное молодежное театрализованное шествие. Не менее разнообразна программа в районах столицы. На этот раз она подготовлена с учетом предложений самих минчан.



В праздновании Дня Независимости республики примут участие и ансамбли белорусской диаспоры за рубежом. Коллективы из России, Польши, Украины, Латвии представят на суд минчан и гостей столицы свои творческие номера и песенные композиции. 1 июля эти коллективы выступят на районных концертных площадках столицы, а 2-го - примут участие в концерте-акции <Пою тебе - родная Беларусь> в Белгосфилармонии.