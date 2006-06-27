Дню независимости посвящается...

Празднование Дня Независимости 3 июля начнется с возложения венков к памятнику Победы, после чего пройдет военный парад. В этот же день состоится спортивное молодежное театрализованное шествие. Не менее разнообразна программа в районах столицы. На этот раз она подготовлена с учетом предложений самих минчан.
В праздновании Дня Независимости республики примут участие и ансамбли белорусской диаспоры за рубежом. Коллективы из России, Польши, Украины, Латвии представят на суд минчан и гостей столицы свои творческие номера и песенные композиции. 1 июля эти коллективы выступят на районных концертных площадках столицы, а 2-го - примут участие в концерте-акции <Пою тебе - родная Беларусь> в Белгосфилармонии.