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Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь посвящается...

11 мая 2006 10:55
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Акция Белорусского республиканского союза молодежи "Квiтней Беларусь!" стартует сегодня во всех регионах страны.Она посвящена Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь и продлится до 14 мая.
В ходе проекта территориальные комитеты БРСМ проведут круглые столы, семинары, викторины, конкурсы рисунков, фоторабот и сочинений, а также концертные программы, посвященные Дню государственных герба и флага Беларуси. Почетными гостями и участниками этих мероприятий станут ветераны войны и труда. В рамках акции также запланированы торжественные митинги и мероприятия, связанные с приемом молодежи в ряды Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации.
# общество

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