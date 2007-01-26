Дню белорусской науки посвящено республиканское собрание

Оно состоялось 26 января в Национальной библиотеке. По традиции сам праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В программе мероприятия - вручение наград и почетных грамот ученым и специалистам, добившимся наилучших результатов в развитии научных направлений и инновационной деятельности. Ко Дню белорусской науки приурочены и экспозиции научно-технических разработок, которые будут открыты на постоянно действующих выставках Национальной академии наук, БГУ и БНТУ. Крупная выставка также будет развернута и в Национальной библиотеке. Здесь будут представлены проекты ученых, рационализаторов, архитекторов и дизайнеров.