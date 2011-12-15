Дни печатных периодических изданий сочтены. Когда «умрут» газеты?

Сегодня каждый из нас потребляет огромный поток новостей. Мы читаем газеты, смотрим телевизор, пользуемся интернетом. За внимание читателей и пользователей развернулась серьезная борьба между средствами информации.

Дни печатных периодических изданий сочтены – к такому неутешительному выводу склоняются все больше специалистов по всему миру. Некоторые из них даже обозначили сроки печатного конца Света. Так, автор книги «Когда умрут газеты?» Андрей Мирошниченко предсказывает начало конца к 2017 году. И полный крах газетной эпопеи в 30-е годы 21 века. Противники этой теории продолжают настаивать на бессмертии периодики, вспоминая другие несбывшиеся апокалипсические прогнозы.

Для США стал 2010 год. Тогда впервые число электронных читателей превысило число консерваторов. В Беларуси общий тираж периодических изданий за последние три года сократился примерно на 10%. При этом число таких СМИ с годами увеличивается. За последнее десятилетие был отмечен скачок в 30%.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Существует такая тенденция: в 2000 году в Беларуси газет было примерно в три раза больше, чем журналов, в 2005 в два раза больше. Сегодня количество газет и журналов примерно одинаково. У нас, как и у наших соседей, сегментируется читательская аудитория.

Молодежь в магазин периодики приходит за спортивным, автомобильным или другим развлекательным журналом. Социальными темами интересуются покупатели возраста 30+. Таким образом, рынок выживает, потому что подстраивается под интересы населения.

Галина Стефаненкова, продавец магазина печатной продукции:

Если сегодня отпугивает читателей от газет только цены. Кто привык их читать, покупает.

Хоронить газеты в Беларуси рано, но Интернет неумолимо наступает на пятки. Если есть возможность почитать газету в Интернете, то читатель посмотрит ее там. Это удобно, доступно, есть возможность обсудить статьи. Интернет-новости всегда свежие, а газеты не всегда актуальны.

Согласно социологическим исследованиям, в 2008 году 87% респондентов с той или иной периодичностью читали газеты. В 2011 году – 77%. Три года назад республиканская аудитория сети составляла около 30%, сегодня уже 54%. Каждый четвертый взрослый белорус регулярно пользуется Интернетом. И только каждый шестой читает бумажные газеты. Таким образом, электронным медиа за несколько лет удалось значительно закрепить свои позиции. Это мировая тенденция. Печатные СМИ умирают, трансформируясь в электронные.

Впервые набор на веб-журналистику БГУ провел в 2008 году. Тогда соотношение студентов новой специальности и печатников было 1:3. Сейчас их количество сравнялось. Белорусский рынок СМИ стремительно осваивает интернет-пространство.

Александр Градюшко, куратор специальности «Журналистика (веб-журналистика)» Института журналистики БГУ, кандидат филологических наук:

В программу заложено очень много новых дисциплин. Это и веб-дизайн, компьютерная графика, оптимизация контента для поисковых систем, продвижение сайта в социальных сетях. Написание текста для газеты и Интернета – это совершенно разные вещи. Это принципиальное изменение способа подачи информации. Важна не сохранность тиражей изданий, а раскрутка своего бренда.

Новые знания сегодня веб-журналисты могут применить на сайтах бумажных периодических изданий. Сегодня в Беларуси даже районные газеты имеют электронные аналоги. Полный отказ от онлайн версии означает потерю весомого куска читательского пирога.

Второй вариант – это интернет-порталы, которые были изначально ориентированы на виртуальную аудиторию. Начать такое дело гораздо проще и дешевле, чем в случае с полноценной газетой. Можно забыть о стоимости бумаги и типографских услуг, не требуется большой штат. Так, популярный портал спортивной тематики обеспечивает 150 тысяч просмотров в месяц силами шести штатных журналистов.

Максим Березинский, руководитель портала «GOALS.BY»:

Мы можем быстрее достучаться до людей, можем сообщать новости поминутно, даже если они случаются в 2 часа ночи. Газета ограничена полосами, бумагой.

Все больше людей, предпочитающих читать новости со смартфонов и планшетов, поэтому активно развивается и мобильная журналистика. Интернет-издания стараются обеспечить наиболее удобные варианты просмотра своих страниц. Однако, несмотря на некоторый успех в сетевой журналистике, вопрос заработка в Интернете остается открытым. В отличие от тиражных печатных газет, электронные СМИ живут только за счет рекламы.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Аудитория, готовая платить за контент, как и в западных странах, сегодня пока еще невелика. По западноевропейским исследованиям за интернет-контент сегодня готовы платить до 10% всей аудитории СМИ.

Кроме того, велико пока в Беларуси влияние журналистов старой закалки, которые не в полной мере осознают необходимость продвижения в виртуальном пространстве.

В эфире программы «Правда» проблему сосуществования печатных и электронных

СМИ обсудили:

Анатолий Лемешенок, главный редактор газеты «РЭСПУБЛІКА», председатель Союза

журналистов Беларуси;

Игорь Соколов, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты в Белоруссии»;

Юрий Зиссер, председатель совета директоров TUT.BY.

Цены на бумагу, электроэнергию, на печать в целом растут. Как в таких условиях сохранить тираж и не упустить опытных журналистов?

Анатолий Лемешёнок, главный редактор газеты «РЭСПУБЛІКА», председатель Союза журналистов Беларуси:

Выход из этой ситуации один. Он самый древний, но самый точный: не терять профессионализма, и в это трудное время даже наращивать. Идет спрос на аналитику и публицистику. Тираж мы немного потеряли, но в начале года он всегда падает. Я уверен, что мы справимся, восстановимся полностью и даже немного добавим.

Игорь Соколов, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты в Белоруссии»:

«АиФ» всегда было непросто купить. За ним всегда были очереди. «АиФ» всегда ориентировались на подписку в первую очередь. Поэтому рост тиража сегодня просто не выгоден. Выросли все показатели, включая экспедирование газет и бумаги. Подписка всегда была выгоднее. Поэтому те, кто покупает газету в розницу, несмотря на то, что

розничный тираж растет быстрее, они вынуждены переплачивать сегодня. Это одно из самых дорогих изданий в киоске Беларуси. Мы сегодня стоим почти 3 тысячи рублей, и соответственно призываем постоянных читателей выписывать газету. Это гарантирует и доставку, и замораживает цену на все полугодие. Говоря о сильных брендах еженедельников в мире, выгодно увеличивать не тираж, а проникновение. Один еженедельник в семье может попадать сразу в несколько рук. Важно присутствие и в Интернете. Аудитория aif.by и аудитория печатной версии совершенно разные и почти не пересекаются. Кроме того, мы ориентированы не столько на журналистику как таковую, не на информационный «фаст-фуд», и не на газету, предназначенную для досуга. «Аргументы и факты» - это аналитический еженедельник, который рассчитан на лидеров мнений, на тех, кто сам привык принимать решение. Говорить, что для «АиФ» сегодня важна школьная аудитория, бессмысленно. Школьник не найдет себе ничего интересного в «АиФ», за исключением детей. В «АиФ» выходит детская страничка. Мы сотрудничаем с популярным детским изданием «Зорька». Когда мамы, папы, дедушки и бабушки, читая «АиФ», садят к себе на колени ребенка, разгадывают кроссворды, сканворды – это здорово, это преемственность поколений. И за этим будущее «Аргументов и фактов».

Анатолий Лемешёнок:

Читателю зрителю всегда будет нужно одно: чтобы было интересно и отвечало на его вопросы как личности, которые перед ним ставит жизнь. Читатель все равно не будет ориентироваться на какое-то одно издание, или на какую-то одну программу. Читатель будет искать разные точки зрения. Журналист должен быть в первую очередь любопытным человеком. Если он будет искать ответ на свой вопрос, потом он им поделится с читателями.

Игорь Соколов:

Что не нужно делать, чтобы быть интересным СМИ: это в первую очередь комплементарная журналистика. Самое страшное, это когда журналистика одного мнения. Журналист ведет колонку, он мастер своего дела – он имеет право на свою точку зрения. «Аргументы и факты» всегда избегают единой точки зрения. Всегда должны быть и «за», и «против». Мы говорим о возможности выбора. И информационный голод у человека не уменьшился, а увеличился. Желание человека анализировать, думать, рассуждать, смотреть, где дешевле, выгоднее, интересней, осталось и оно возрастает. Поэтому сегодня вопрос для нас один: на каком мы будет носителе через 100 – 200 лет, на бумажном или электронном?

Анатолий Лемешёнок:

Мы делаем ставку сегодня не только на то, чтобы нас прочитал наш читатель. Мы стараемся готовить материалы таким образом, чтобы нас цитировали. Этим мы себя выносим за пределы узкого бумажного носителя. Эта реклама нам может сегодня пригодиться, чтобы нас читали и в Интернете. Нашу электронную версию читают и в Канаде, и в Австралии. Для меня это было вначале удивительно. Есть план, который мы не можем пока осуществить из-за финансовой ситуации. Но мы готовились сделать часть сайта на английском языке, для того, чтобы нас больше читали в Германии, Англии. Цитируемость «РЭСПУБЛІКІ» в Интернете – одна из самых больших.

Игорь Соколов:

Редакции не теряют своего читателя. В ближайшие 50-70 лет бумажный тренд будет действительно сокращаться. Это происходит уже в Европе, Америке. Об этом мы в свое время спрашивали Джека Траута, в Москве Филлипа Котлера. Маркетологи говорят, что это реально будет происходить из-за того, что электронная версия становится дешевле. Но при этом увеличивается количество читающих. Сегодня конкурент бумажной версии не компьютер, а электронный планшет и смартфон, который можно читать в любом месте. Раньше шутили, что журналистика – это умение объяснять читателю то, что сам не понимаешь. Но в данный момент журналистика все больше уходит в экспертную оценку. Любой маломальский вопрос журналисты адресуют эксперту. После он противопоставляет мнения нескольких экспертов в той или иной области. Поэтому становится все интереснее, особенно в онлайн. Перспектива есть.

Анатолий Лемешёнок:

Конкуренция заставляет нас хорошо и грамотно работать в Интернете с электронными версиями, но я глубоко убежден, что оставшаяся бумажная часть все равно будет значительной и заметной. Ранее говорили, что театры исчезнут, а сейчас какой бум театральный происходит!

Готовы ли Вы вложить деньги в традиционные печатные СМИ?

Юрий Зиссер, председатель совета директоров TUT.BY:

Да никогда в жизни! Мы видим будущее в интернет-СМИ. Классические СМИ продолжат свое существование, но они будут занимать все меньше и меньше места. Преимущества в первую очередь в оперативности. Новости на tut.by появляются несколько раньше, чем на телевидении. У нас на портале можно представлять одновременно все точки зрения. Можно встретить в новостной ленте новости из разных источников и разных позиций. Я думаю, что это людям нравится.

В традиционных СМИ за каждое конкретное слово, статью отвечает конкретный журналист. В Интернете все безлико.

Юрий Зиссер:

Все зависит от источника информации. Спрашивать, доверяете ли Вы Интернету также не правильно, как спрашивать, доверяете ли Вы телефону. Все зависит от того, кто собеседник и что он говорит. Точно так же и в Интернете.

Игорь Соколов:

Если мы говорим о конкретных элементах СМИ, которые присутствуют в Интернете, то это в первую очередь конкретная ответственность, это элемент морали, а не какое-то анонимное мнение. Сегодня говорят, что с появлением социальных сетей каждый может почувствовать себя журналистом. Это не журналистика, это передача информации в лучшем случае. И нельзя говорить, что журналистика таким образом трансформируется. На этой неделе выходит первый учебник белорусской журналистики Олега Георгиевича Слуки. Это огромный труд. Есть на чем поучиться.

Мировая тенденция: реклама в Интернете все большие куски пирога отхватывает у печатных СМИ и телевидения.

Игорь Соколов:

Деньги для газеты – это ее тираж. Деньги для сайта – это его посещаемость. Сегодня клиенту нужны настоящие новости, а не те новости, которые ему даются, чтобы он сформировал к ним отношение. Клиенту нужны простые и конкретные события, а не те cобытия, которые он должен знать.

Юрий Зиссер:

Поскольку в Интернете практически все бесплатно, для нас реклама – это единственный способ заработать. Техническая часть содержания сайта намного дешевле, чем изготовление газет и журналов. В этом году мы немного не доберем по сравнению с прошлым годом. Будем чуть ниже нуля по интернет-рекламе. Насколько я знаю, пресса и телевидение находятся в гораздо худшем положении. И падение продолжится. Мы думаем, что часть рекламы товаров народного потребления перейдет с телевидения в Интернет. Это то, что давно случилось на Западе и во всю идет в России. Может, мы тогда «откусим» немного от этого рынка, и тогда не упадем. Психологи пришли к выводу, что глубина не теряется, но раньше человек запоминал информацию, а теперь он запоминает способ, как ее можно найти. Если читатель умный и глубокий, он останется таковым же и в Интернете. Я выписываю два еженедельника. И это все.

Анатолий Лемешёнок:

Основным из заработков останется все равно реклама. А реклама часто зависит от экономической ситуации в обществе. Сегодня нужно признать, что рекламный рынок просел до 40%. И это касается не только печатных СМИ, но Интернета.

Если ты хочешь все осмыслить и понимать, нужно читать и газету, и журнал. Интернет-СМИ – это очень скользкая жизненная программа.

Игорь Соколов:

Не нужно бояться мира СМИ в Интернете. Чем больше выбор, тем больше ответственности у человека, тем больше образования, тем больше возможности мыслить. И контроль информации в развитых странах осуществляется на уровне восприятия, на уровне нашего мозга. Чем быстрее будет реальный интерактив, а не виртуальный, чем больше будет прямого конкретного общения, тем быстрее будет развиваться общество. И не важно, какой носитель имеет СМИ – электронный или бумажный.

Вопросы задавал ведущий программы «Правда» Павел Кореневский