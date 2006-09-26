Прямой эфир

Дни открытых дверей проходят во всех столичных поликлиниках

26 сентября 2006 15:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эти мероприятия приурочены ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Кроме того, в эту субботу для минчан, перешагнувших 60-летний рубеж, в каждой поликлинике будет организован бесталонный прием к участковым врачам-терапевтам. Проконсультировавшись у участкового, больной сможет пройти комплексный медицинский осмотр. Всю неделю в поликлиниках и стационарах Минска пожилым людям будут рассказывать о профилактике и лечению сердечно-сосудистых, эндокринных и других заболеваний, которые наиболее часто встречаются у этой категории граждан.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 сентября 2006 11:11

Работодателей, отказывающихся трудоустроить родителей, чьи дети находятся на гособеспечении - будут наказывать

26 сентября 2006 09:55

Таможенный кодекс Беларуси будет обновлен

26 сентября 2006 09:54

Хорошее и одновременно дешевое топливо - мечта каждого автолюбителя