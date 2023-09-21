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Дни культуры Ростовской области начинаются в Беларуси. Какие мероприятия запланированы?

21 сентября 2023 07:34
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Новости Беларуси. Лучшие театральные постановки, концертные программы симфонического оркестра и профессиональных ансамблей песни и пляски. Дни культуры Ростовской области России начинаются сегодня, 21 сентября, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни культуры Ростовской области начинаются в Беларуси. Какие мероприятия запланированы?-1

До конца этой недели у нас в гостях более 600 деятелей культуры и искусства Донского края. Мероприятия пройдут в Минске, Витебске и Слуцке. Всего шесть культурных площадок, а основная – Дворец Республики. Здесь пройдет торжественная церемония открытия. В фойе Большого зала откроется выставка музеев, ремесел и промыслов, чтобы познакомить белорусов с культурным наследием Дона. Фундамент российско-белорусского сотрудничества – глубокие исторические и духовные связи народов.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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