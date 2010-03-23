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Дни Франкофонии в Минске завершились ярким выступлением харизматичного французского дуэта

23 марта 2010 10:34
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На сцене Белгосфилармонии любители французской культуры насладились выступлением талантливых музыкантов.

Барбара Карлотти и Жан-Филипп Натафа подарили минчанам несколько часов романтического настроения из самого сердца весеннего Парижа. Перед публикой музыканты предстали в новом амплуа: дуэт периодически перевоплощался то в музыкантов, то в бэк-вокалистов.

Барбара Карлотти:
Брат моего дедушки служил в полку «Нормандии-Неман». Так случилось, что он погиб как раз в День Победы. Поэтому мои родители часто приезжали в Минск. Им очень нравился этот город.

Жан-Филипп Натафа:
Всю свою энергию мы вложили в концерт. Мы еще мало видели Минск, но надеемся прогуляться после концерта, чтобы получить незабываемые впечатления.

# общество # Культура

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