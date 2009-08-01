Днепр отдает украинскую территорию Беларуси

Украинцы обеспокоены поведением Днепра, отодвигающего границу.

От Черниговской области наши земли отделяет река Днепр. По международному законодательству граница между странами всегда проходит по середине реки, чтобы соседи имели равные возможности в использовании водного ресурса. Если река разделяет две страны, то ее смещение автоматически означает и плавный перенос границы. Такое явление наблюдается сейчас на белорусско-украинском рубеже.

В апреле—июле Днепр активно «вгрызался» в берег Украины. Под таким напором пала грунтовая дорога, разделявшая реку с озером Симполь. В перспективе «слияние» позволяет Днепру перенести свое русло в глубь украинской территории.

Власти Репкинского района Черниговской области уже выражают тревогу по этому поводу. Ведь река грозится отрезать 660 гектаров земли Любечского поселкового совета. Так как с Днепром на Украину наступает и граница, то эта территория отойдет Беларуси.

МЧС Украины попросило выделить 11 миллионов гривен на укрепление берега. Бюджет пока дал только 100 тысяч. Хотя потери от вероятного переноса границы оцениваются в 68 миллионов гривен (то есть около 9 миллионов долларов), пишет «Народная газета».