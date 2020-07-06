Дмитрий Шевцов: когда в День Независимости мамы рождают маленьких белорусов, это вдвойне приятно

Новости Беларуси. Молодых мам, малыши которых появились на свет в День Независимости, 6 июля поздравили представители общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодых мам, малыши которых появились на свет в День Независимости, 6 июля поздравили представители общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В роддоме 1-й клинической больницы Минска в День Независимости родились восемь малышей.
В подарок им и молодым родителям передали постельные комплекты, развивающие игрушки, детскую косметику. И открытку – приглашение маме за следующим малышом.
Татьяна Чаленко, молодая мама:
Моя доченька родилась в День Независимости. Это возможность ей теперь каждый год отмечать свой день рождения в выходной, попадать на различные интересные мероприятия с салютом.
Екатерина Мусская, молодая мама:
С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля. Это первый ребенок, это в принципе счастье, да еще в такой значимый день для страны.
Дмитрий Шевцов, председатель минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Это праздник вдвойне, потому что мы понимаем, что День Независимости – это главный праздник в нашей стране. И когда еще в этот день мамы рождают маленьких белорусов, это вдвойне приятно для нас для всех.
«С любовью к детям» – акция, которая дарит еще больше тепла вот уже более десятилетия. Эстафету поддержат не только в Минске, но и в регионах. В целом в День Независимости в столице появились на свет 43 ребенка.