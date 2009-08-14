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Дмитрий Рябов о погоде на выходные

14 августа 2009 20:39
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Солнце, не баловавшее минчан последние дни, к концу недели обещает двойную порцию тепла (ВИДЕО).
# общество

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