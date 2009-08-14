Дмитрий Рябов о погоде на выходные

Перед этим переходом редко останавливаются автомобили. Зебра для водителей и пешеходов стала тёмной лошадкой (ВИДЕО).
Город развешивает пригласительные на свой главный праздник. А гостей столицы вокзалы встречают предпраздничным приветствием (ВИДЕО).
14 августа страна отмечает День Независимости. В этот день в 1947 году страна перестала быть колонией Великобритании.
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