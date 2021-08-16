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Дмитрий Пиневич о новом штамме коронавируса в лагере «Лесная поляна»: здоровью детей сейчас ничего не угрожает

16 августа 2021 10:44
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Новости Беларуси. Ситуацию с COVID-19 в оздоровительном центре «Лесная поляна» взял под личный контроль Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич о новом штамме коронавируса в лагере «Лесная поляна»: здоровью детей сейчас ничего не угрожает-1

Он поручил детально изучить штамм вируса и как он влияет на здоровье детей. Сложившаяся ситуация – это важный опыт для наших медиков, поэтому необходимо учесть каждый нюанс.

Дмитрий Пиневич о новом штамме коронавируса в лагере «Лесная поляна»: здоровью детей сейчас ничего не угрожает-4

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Пациентов разделили на несколько групп. В первой пациенты с минимальными симптомами коронавируса. Сейчас они находятся в инфекционном отделении Островецкой больницы. Дети с подтвержденным коронавирусом, но без симптомов остаются в центре под наблюдением медиков отдельно от других. Контакты первого уровня также контролируются специалистами.

Дмитрий Пиневич о новом штамме коронавируса в лагере «Лесная поляна»: здоровью детей сейчас ничего не угрожает-7

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Самое основное – здоровью детей сейчас ничего не угрожает. Но для нас этот аспект важен с точки зрения изучения ситуации. Мы рассмотрим, во-первых, контагиозность этого вируса, а это вирус «Дельта», он уже, безусловно, подтвержден, его протекание клиническое и его прогноз – насколько быстро исчезают клинические проявления и контагиозность как таковая. Мы находимся на пороге учебного года и должны выработать определенные шаги с заинтересованными по завершению этой ситуации.

Дмитрий Пиневич о новом штамме коронавируса в лагере «Лесная поляна»: здоровью детей сейчас ничего не угрожает-10

Минздрав также провел мониторинг всех оздоровительных лагерей в стране. В целом, ситуация спокойная. Единичные случаи выявили в лагере в Чаусском районе. Однако особых мероприятий не потребовалось.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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