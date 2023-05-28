Дмитрий Квятковский: чем сложнее обстановка, тем больше готовность у наших пограничников выполнить задачи
Новости Беларуси. Пограничные войска были и по сей день остаются надежной преградой для любой агрессии и противоправной деятельности извне. Молодое поколение достойно продолжает дело своих предшественников, которые с первых минут Великой Отечественной самоотверженно стали на пути врага, отчаянно сражаясь с превосходящими силами противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подвиг героев не забыт, и в этот праздничный день служащие отдают дань памяти погибшим. На площади Победы под звуки оркестра пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета возложили цветы к подножию монумента. Память павших воинов почтили минутой молчания.
Церемония – завершающий аккорд масштабной акции, посвященной 105-летнему юбилею службы. 10 мая от памятного знака «Стражам границы всех поколений» стартовала праздничная эстафета вдоль государственной границы. Ее участники преодолели более 5 тысяч километров, организовали показательные выступления, выставки, концерты и другие мероприятия.
Дмитрий Квятковский, заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:
Эстафета побывала в четырех областях, в семи территориальных органах пограничной службы, которые выполняют задачи по охране государственной границы. Нами посещены пограничные заставы, посты. Наша задача – в первую очередь еще раз отдать дань памяти бессмертному подвигу пограничников в годы Великой Отечественной войны. Ну и поддержать, отдать дань уважения сегодняшним стражам границы. Мы можем сказать однозначно: у наших пограничников, тех, кто сегодня стоит на первых метрах родной земли, чем сложнее становится обстановка, тем крепче дух у них, тем больше готовность выполнить задачи по предназначению. Поэтому граница священна, неприкосновенна – была, есть и остается.
Такая эстафета проводится лишь по особым случаям. Зародилась традиция 25 лет назад. В мае 1998 года марафон приурочили к 80-летию образования пограничных войск Беларуси. Нынешняя акция стала седьмой по счету.
Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов погранслужбы с Днем пограничника. Подробности здесь.