Дмитрий Квятковский: чем сложнее обстановка, тем больше готовность у наших пограничников выполнить задачи

Новости Беларуси. Пограничные войска были и по сей день остаются надежной преградой для любой агрессии и противоправной деятельности извне. Молодое поколение достойно продолжает дело своих предшественников, которые с первых минут Великой Отечественной самоотверженно стали на пути врага, отчаянно сражаясь с превосходящими силами противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвиг героев не забыт, и в этот праздничный день служащие отдают дань памяти погибшим. На площади Победы под звуки оркестра пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета возложили цветы к подножию монумента. Память павших воинов почтили минутой молчания.

Церемония – завершающий аккорд масштабной акции, посвященной 105-летнему юбилею службы. 10 мая от памятного знака «Стражам границы всех поколений» стартовала праздничная эстафета вдоль государственной границы. Ее участники преодолели более 5 тысяч километров, организовали показательные выступления, выставки, концерты и другие мероприятия.