Дмитрий Крутой избран делегатом ВНС от Федерации профсоюзов
Накануне одного из важнейших общественно-политических событий страны – Всебелорусского народного собрания – в столице состоялся внеочередной съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Ключевой его темой стало обсуждение проекта программы социально-экономического развития страны на 2026 – 2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заседании Всебелорусского народного собрания примут участие 80 делегатов от профсоюзов. Среди них – представители разных профессий и возрастов. Делегаты провели большую работу с трудовыми коллективами, чтобы озвучить на заседании съезда основные запросы и ожидания представителей всех сфер экономики.
12 декабря выберут делегатов ВНС от ФПБ вместо выбывших
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
В программу заложены напряженные задания: и по росту дохода населения, и заработной платы, и инвестиций, всего остального. Это те факторы, результат реализации которых должен сделать нашу страну лучше, людей богаче, деловую инициативу раскрепощеннее и свободнее.
Люди, принимавшие участие в доработке документа, отмечают, что в нем сохранены важные ориентиры: рост доходов, социальные гарантии, обеспечение жильем и поддержка различных категорий населения.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Очень активно работали над программой социально-экономического развития нашей страны на будущую пятилетку, где профсоюзы принимали активное участие во всех сферах собственно деятельности нашей страны и вносили свои предложения. Очень приятно, что многие вопросы наши учтены в программе социально-экономического развития. Они влияют на человека труда, на его благосостояние, на его рост, его заработные платы, социальные гарантии и многие другие аспекты.
В ходе съезда также прошли выборы новых делегатов на Всебелорусское народное собрание взамен выбывших. В их числе глава Администрации Президента Беларуси – Дмитрий Крутой. Его избрали в Могилевской области.
Татьяна Лаукманис, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов:
Это наш земляк! И мы горды тем, что миссия Могилевского областного объединения профсоюзов выпала именно нам!
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Один из основных вопросов – будет ли продолжена инициатива Президента «Один район – один проект». Более 150 проектов уже реализованы, еще примерно сотня находятся в различных стадиях проработки, но этого все-таки недостаточно. Думаю, что и в своем послании Президент сделает особый акцент на дополнительных льготах, стимулах и преференциях, которые позволят более активно создавать рабочие места в небольших населенных пунктах именно на промышленной основе.
Также на заседании съезда подведены итоги работы профсоюзов и определены основные приоритеты на 2026 год. Одна из ключевых задач - разработать защитные механизмы для людей, которые работают онлайн либо удаленно, сотрудничая с известными интернет-платформами.