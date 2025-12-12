Дмитрий Крутой избран делегатом ВНС от Федерации профсоюзов

Накануне одного из важнейших общественно-политических событий страны – Всебелорусского народного собрания – в столице состоялся внеочередной съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Ключевой его темой стало обсуждение проекта программы социально-экономического развития страны на 2026 – 2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заседании Всебелорусского народного собрания примут участие 80 делегатов от профсоюзов. Среди них – представители разных профессий и возрастов. Делегаты провели большую работу с трудовыми коллективами, чтобы озвучить на заседании съезда основные запросы и ожидания представителей всех сфер экономики. 12 декабря выберут делегатов ВНС от ФПБ вместо выбывших

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

В программу заложены напряженные задания: и по росту дохода населения, и заработной платы, и инвестиций, всего остального. Это те факторы, результат реализации которых должен сделать нашу страну лучше, людей богаче, деловую инициативу раскрепощеннее и свободнее. Люди, принимавшие участие в доработке документа, отмечают, что в нем сохранены важные ориентиры: рост доходов, социальные гарантии, обеспечение жильем и поддержка различных категорий населения.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Очень активно работали над программой социально-экономического развития нашей страны на будущую пятилетку, где профсоюзы принимали активное участие во всех сферах собственно деятельности нашей страны и вносили свои предложения. Очень приятно, что многие вопросы наши учтены в программе социально-экономического развития. Они влияют на человека труда, на его благосостояние, на его рост, его заработные платы, социальные гарантии и многие другие аспекты. В ходе съезда также прошли выборы новых делегатов на Всебелорусское народное собрание взамен выбывших. В их числе глава Администрации Президента Беларуси – Дмитрий Крутой. Его избрали в Могилевской области.

Татьяна Лаукманис, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов:

Это наш земляк! И мы горды тем, что миссия Могилевского областного объединения профсоюзов выпала именно нам!