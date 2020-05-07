Дмитрий Крутой: если бы не было Великой Победы, то и остальной труд был бы напрасен по большому счёту

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Те разрушения, которым подверглась Беларусь, беспрецедентны по большому счету. Людские потери – 3 миллиона человек. Все, что было более-менее живого в нашей стране – я имею в виду из материальных средств производства – немцы вывезли в Германию. Это 3 миллиона человек, которые остались без жилья, это полностью разрушенная социальная инфраструктура – более 6000 школ, более 3000 садов. Это колоссальные вообще разрушения. Десятилетиями наша страна, конечно, восстанавливалась, но если бы не было вот этого дня, этой Великой Победы, то и остальной, по сути, труд, тоже очень важный, был бы напрасен по большому счету.