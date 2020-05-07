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Дмитрий Крутой: если бы не было Великой Победы, то и остальной труд был бы напрасен по большому счёту

07 мая 2020 14:36
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.  

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек  

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Те разрушения, которым подверглась Беларусь, беспрецедентны по большому счету. Людские потери 3 миллиона человек. Все, что было более-менее живого в нашей стране я имею в виду из материальных средств производства немцы вывезли в Германию. Это 3 миллиона человек, которые остались без жилья, это полностью разрушенная социальная инфраструктура более 6000 школ, более 3000 садов. Это колоссальные вообще разрушения. Десятилетиями наша страна, конечно, восстанавливалась, но если бы не было вот этого дня, этой Великой Победы, то и остальной, по сути, труд, тоже очень важный, был бы напрасен по большому счету.          

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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