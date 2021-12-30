Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят

Новости Беларуси. Федерация хоккея Беларуси и игроки клуба «Динамо-Минск» присоединились к акции «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Федерация хоккея Беларуси и игроки клуба «Динамо-Минск» присоединились к акции «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Делегация посетила Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, чтобы поздравить с наступающим Новым годом ребят, которые каждый день отважно борются за жизнь с самыми серьезными заболеваниями.
На предложение одной из организаций о благотворительности откликнулись ФХБ, наш представитель в КХЛ и клубы белорусской экстралиги. Как оказалось, среди пациентов есть немало поклонников хоккея.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики:
В эти предпраздничные дни особенно хочется порадовать тех, кто в жизни нам дарит радость, за кого мы больше всех переживаем – это наши дети. Сегодня мы с игроками хоккейного клуба «Динамо» приехали в детский центр онкологии для того, чтобы поздравить, поддержать и одновременно восхититься мужеством, силой, стойкостью тех детей, которые каждый день, несмотря ни на что, преодолевают трудности и идут к победе над обстоятельствами, тяжелыми заболеваниями.
Пациентам РНПЦ были переданы игрушки и канцелярские принадлежности, в том числе собранные болельщиками «зубров» на матче клуба против магнитогорского «Металлурга» в рамках Континентальной хоккейной лиги.
«Наши болельщики здесь есть». ФХБ и игроки «Динамо-Минск» поздравили детей из онкоцентра в Боровлянах. Читайте здесь.