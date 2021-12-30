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Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят

30 декабря 2021 15:11
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Новости Беларуси. Федерация хоккея Беларуси и игроки клуба «Динамо-Минск» присоединились к акции «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят-1

Делегация посетила Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, чтобы поздравить с наступающим Новым годом ребят, которые каждый день отважно борются за жизнь с самыми серьезными заболеваниями.  

Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят-4

Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят-6

На предложение одной из организаций о благотворительности откликнулись ФХБ, наш представитель в КХЛ и клубы белорусской экстралиги. Как оказалось, среди пациентов есть немало поклонников хоккея.  

Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят-9

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики:
В эти предпраздничные дни особенно хочется порадовать тех, кто в жизни нам дарит радость, за кого мы больше всех переживаем – это наши дети. Сегодня мы с игроками хоккейного клуба «Динамо» приехали в детский центр онкологии для того, чтобы поздравить, поддержать и одновременно восхититься мужеством, силой, стойкостью тех детей, которые каждый день, несмотря ни на что, преодолевают трудности и идут к победе над обстоятельствами, тяжелыми заболеваниями.  

Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят-12

Пациентам РНПЦ были переданы игрушки и канцелярские принадлежности, в том числе собранные болельщиками «зубров» на матче клуба против магнитогорского «Металлурга» в рамках Континентальной хоккейной лиги.  

«Наши болельщики здесь есть». ФХБ и игроки «Динамо-Минск» поздравили детей из онкоцентра в Боровлянах. Читайте здесь.

# Новый год # общество # Дмитрий Басков # Фотофакт

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