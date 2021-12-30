Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят

Делегация посетила Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, чтобы поздравить с наступающим Новым годом ребят, которые каждый день отважно борются за жизнь с самыми серьезными заболеваниями.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики:

В эти предпраздничные дни особенно хочется порадовать тех, кто в жизни нам дарит радость, за кого мы больше всех переживаем – это наши дети. Сегодня мы с игроками хоккейного клуба «Динамо» приехали в детский центр онкологии для того, чтобы поздравить, поддержать и одновременно восхититься мужеством, силой, стойкостью тех детей, которые каждый день, несмотря ни на что, преодолевают трудности и идут к победе над обстоятельствами, тяжелыми заболеваниями.