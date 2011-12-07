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Для зарубежных стажировок студенты должны иметь средний балл не ниже восьми и хорошо владеть иностранным языком

07 декабря 2011 06:32
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Новости Беларуси. Успешные студенты смогут выезжать на стажировки за рубеж. Это предусмотрено постановлением правительства.

Проходить обучение в других странах за счет бюджета смогут студенты, имеющие средний балл не ниже восьми и хорошо владеющие иностранным языком. Сроки стажировки займут от нескольких месяцев до года — в зависимости от специальности.

Тех, кто отправится на учебу за рубеж, определят сначала в самом вузе, а затем Межведомственной комиссией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходить обучение за границей белорусы будут на дневном отделении. Все это поможет подготовить квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современной мировой экономики.

# общество # Образование

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