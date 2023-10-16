Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?

Хлеб – всему голова, поэтому неудивительно, что у этого ароматного продукта есть свой праздник. Во все времена его ценили и бережно к нему относились. Он как был, так и остается кормильцем всех народов.

Галина Светлова, пекарь:

Перш чым прыступіць да яго, жанчына ішла ў баню, вымывалася, станавілася перад абразамі. Малілася, прасіла благаслаўлення, а таксама дзячыла Бога і зямлю за тое, што яна нас корміць.

Сегодня вспомним, как в древности пекли хлеб наши предки.



Галина Светлова:

Сыплем крышачку солі. І самае галоўнае, у нас ёсць закваска. Калі гаспадыня яе прыгатавала, яна яе бярэжыць як самае даражэйшае. Дабаўляем сюды закваску. А потым прасейваем муку.

Муку просеяли. А теперь интенсивными движениями вымешиваем тесто. Формируем булочку и отправляем нашу лепешку на деревянную лопату.