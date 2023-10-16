Прямой эфир

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?

16 октября 2023 08:52
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Хлеб – всему голова, поэтому неудивительно, что у этого ароматного продукта есть свой праздник. Во все времена его ценили и бережно к нему относились. Он как был, так и остается кормильцем всех народов.

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?-1

Галина Светлова, пекарь:
Перш чым прыступіць да яго, жанчына ішла ў баню, вымывалася, станавілася перад абразамі. Малілася, прасіла благаслаўлення, а таксама дзячыла Бога і зямлю за тое, што яна нас корміць. 

Сегодня вспомним, как в древности пекли хлеб наши предки.

Галина Светлова:
Сыплем крышачку солі. І самае галоўнае, у нас ёсць закваска. Калі гаспадыня яе прыгатавала, яна яе бярэжыць як самае даражэйшае. Дабаўляем сюды закваску. А потым прасейваем муку. 

Муку просеяли. А теперь интенсивными движениями вымешиваем тесто. Формируем булочку и отправляем нашу лепешку на деревянную лопату.

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?-4

Галина Светлова:
Жанчына засцілала лапату лістоўкамі. Цеста лёгка саскоўзвала ў печ, не прыгарала. Калі кляновае лісце, пахла клёнам, калі вінаградныя – ізюмам. Адпраўляю яе ў печ.  

Спустя час готовый хлеб вынимали из печи, очищали от листьев и подавали к столу. А вот чтобы корка не черствела, буханку слегка смачивали водой и накрывали рушником. Свежий хлеб разламывали и раздавали гостям.

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?-7

Мне очень понравился хлеб и чай. Он очень вкусный. Он хрустящий, корочка такая. 

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?-10

Он такой пушистый, вкусный, белый. Своими руками делают. И сыр белый. 

Традиции не забываются, а истинная любовь к хлебу проявляется даже в стихах.

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?-13

Галина Светлова:
Хлеб родной, душистый, слада как радость и соленоват от пота. В нем труд председателя и тракториста. Комбайнера и пекаря. Труд хлебороба. Вспомните годы военные, как хлеба кусочку все были жадны. Как плакали старики степенные, горький хлеб убирая войны. Люди, помните о хлебе. Колосу не дайте упасть. И пока нет туч грозовых в небе, все помогайте хлеб убирать.

# История # общество # Вероника Макаревич # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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