Для витебской СШ № 13 последний звонок станет действительно последним

Это первый случай в истории областного центра, когда школу не открывают, а закрывают.

Причин к закрытию школы у городского отдела образования предостаточно. Некоторые корпуса школьного комплекса находятся в аварийном состоянии. Протекает крыша. Вдобавок, расходы на содержание одного школьника в год здесь обходится бюджету около 3,5 миллионов рублей, вместо 2-х положенных. Но для учеников все доводы градоначальников не аргумент.

Пустого места в соседней 30-й школе действительно предостаточно. Площади, рассчитанные на обучение более восьмисот человек, здесь используют лишь на треть. Мнение родителей о предстоящем переезде разные, но все сходятся в одном, главное, чтобы это не отразилось на учебном процессе.

Педагогическому коллективу школы № 13 городской отдел образования сохранение рабочих мест гарантирует. И даже при возможном сокращении классов-комплектов всех педагогов трудоустроят.

В связи с переездом учеников и учителей 13-й школы в соседнюю 30-ю, городские власти даже уменьшат интервал движения четырех городских маршрутов автобусов. А деньги, сэкономленные от содержания школы с несчастливым номером 13, пойдут на ремонт классов 30-й школы.

