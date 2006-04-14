Для удобства отпускников

Каждый год количество белорусов, отдыхающих в Крыму, растет, и поэтому проблема с покупкой билетов первая, с которой приходится сталкиваться отпускникам.Как сообщили в пассажирской службе Белорусской железной дороги, если пассажиропоток увеличится, то возрастет и число дополнительных поездов. Так, поезд "Минск - Евпатория" будет ходить не через день, а ежедневно, а составы "Минск - Гомель - Симферополь" и "Полоцк - Могилев - Симферополь" будут отправляться не раз в четыре дня, а через день. Белорусская железная дорога будет готова запустить и дополнительный поезд "Минск - Симферополь".