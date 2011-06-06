Для соблюдения сроков возведения и стоимости жилья строительные организации вынуждены искать дополнительные резервы

Стоимость строительства жилья по уже заключенным договорам увеличиваться не должна. Это требование Президента.

В ее обязанностях – знать все, что происходит с ценой на квадратный метр еще недостроенного дома и сроками сдачи жилья. Екатерина Викторовна представляет интересы большого коллектива будущих владельцев новых квартир. Они, говорит, конечно, волнуются. И самый распространенный вопрос за последние дни – не выльется ли цена за жилые метры в гораздо большую сумму, нежели в уже прописанную в договоре.

Екатерина Гуща, председатель ЖСПК:

В доме, строительство которого мы ведем, стоимость квадратного метра – 2210374. Об изменении разговоров как таковых пока не было.

Сдача дома планировалась в сентябре 2011 года. На сегодняшний день имеется протокол разногласий, где говорится, что сдача дома будет в июле этого года.

Возведение жилья, тем временем, по всей стране – полным ходом. Упор, говорят строители, на белорусские материалы. Правда, с тем, что, к примеру, на прошлой неделе процентов на 25 подорожал цемент, ничего не поделаешь. Экономить приходится на другом: ужимать дорожные расходы, покупать стройматериалы подешевле.

Дмитрий Микуленок, директор Управления капитального строительства Мингорисполкома:

У нас, в основном, панельные жилые дома, поэтому на первом месте стоят заводские расходы.

Со своей стороны мы смотрим проектную часть. Пока находимся в рамках, не увиличиваем стоимость жилья. Это все жестко контролируется, сверхприбыли нет.

Только управление капитального строительства Мингорисполкома сейчас строит дома в четырех микрорайонах столицы. Ни темпы, ни сроки сдачи не сокращаются. Было по плану 400 тысяч квадратных метров за год. Столько же и осталось. Это примерно 35% от всего жилья по Минску, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению строителей, главное, на чем сегодня можно сэкономить, чтобы выполнить все обязательства, это уход от импорта. В среднем, на каждый дом его приходится 30-40%. А, значит, резерв есть. Другое дело, что не все может предложить белорусская промышленность.

Однако экономия вовсе не означает, что качество жилья и его отделка будет страдать. Все – согласно нормативам, уверяют строители.

Дмитрий Микуленок, директор Управления капитального строительства Мингорисполкома:

Будем еще что-то смотреть, оптимизировать. Вот если «Беллегпром» запустит свою линию по покрытиям, типа интерфейс, то будем его класть вместо линолеума. Это на будущее. Было бы неплохо оптимизировать еще жестче и проектные решения.

Если договор уже заключен, стоимость строительства жилья увеличиваться не должна. Это требование Президента. Организации, заключившие договор, и строители должны выполнить свои обязательства, пусть даже за счет собственных резервов. Многим это уже удается.