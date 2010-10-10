Для сборщиков подписей за кандидата в Президенты наступила жаркая пора

Квартиры, жильцов которых нет дома, инициативная группа берет, что называется, на карандаш. В будний день отсутствующих навестят снова. Когда у всей страны официальный выходной, для сборщиков подписей – в любую погоду жаркая пора.

Свой рабочий день в свой же выходной директор одной из минских школ Наталья Евгеньевна начинает с обхода квартир. Застать потенциальных подписчиков дома сегодня гораздо проще, чем в будний день. Проще и строить планы. Улов будет хорошим, если с одного подъезда удастся собрать 20 автографов. Но не все так просто, как кажется.

Участник инициативной группы от оппозиции Александр для сбора подписей выбрал вечернее время. Гарантия того, что потенциальные подписчики будут дома — практически стопроцентная. Однако то, что автограф всё-таки окажется в списке – никто не обещает. Да и претендент на президентский пост, за которого Александр агитирует, уже успел подпортить себе репутацию.

По закону агитацию можно начинать только после регистрации. То есть не раньше ноября. Один из кандидатов на главный государственный пост официальному старту предпочел фальстарт.

Например, листовки на этой неделе попались в почтовые ящики минчан. Учитывая то, что о потенциальных кандидатах участники инициативных групп могут рассказывать только лично, такую рассылку можно считать незаконной. Впрочем, историю одной из агитброшюры проследить легко: растиражирована она в Ростове на Дону. Количество копий – 100 тысяч. И как раз 100 тысяч автографов необходимо для того, чтобы претендент стал кандидатом.

В случае с агитброшюрами – не только фальстарт станет стартом разбирательств. Плюс ко всему – продукция отпечатана за рубежом и финансирование – из неустановленного источника.

Впрочем, активно агитировать один на один с потенциальным избирателем никто не запрещает. Да и пикетировать нельзя только на трех площадях – Октябрьской, Победы и Независимости. От резиденции Президента отойти придется на 200 метров, от стратегических объектов – на 50. В остальном – город в полном распоряжении.

Следующее свидание Александра с потенциальным избирателем случилось лишь спустя два этажа. Программу его подопечного жильцы этого дома не проходили. Поэтому здесь приходится тратить время на индивидуальную лекцию, в отличие от пикетов, где всю информацию можно прочитать. Но и там претендент от оппозиции погоды не сделал.

Александр, участник инициативной группы:

На пикетах стоять сложно, поэтому там и платят больше. Сложно в том плане, что и погодные условия бывают не очень, разные ситуации бывают на пикетах. Но на пикетах подписи собирать легче.

Получить билет на участие в президентских выборах по силам не всем претендентам на главный государственный пост. Собрать сто тысяч автографов – задача сложная. В то время как у одних пикетов ажиотаж – другим приходится подолгу простаивать в ожидании своих подписчиков.

Даже если кто-то и будет пикетировать на морозе, а его уже обещают на следующей неделе, для некоторых надежда собрать сотню за своего выдвиженца уйдет с последним теплом. Впрочем, подписаться за всех претендентов на пост президента никто не запрещает. А вот на выборах придется отдать предпочтение только одному кандидату.

Споры о том, кто же все-таки попадет в список - у пикетов практически не прекращаются. На этой неделе пункты сбора автографов превратились в места настоящих баталий. Свои интересы отстаивают и стар и млад. Обсуждают, сравнивают, спорят

Параллельно со сбором подписей Наталья Евгеньевна общественное мнение еще и мониторит. Проблемы и пожелания записывает в специальную анкету. Жалобы, в основном, по бытовым вопросам. Кто-то просто приходит поговорить. Слушать пикетчикам приходится даже песни.

После того, как определенное количество подписей собрано, оба наших героя и Наталья Евгеньевна, и Александр встречаются в штабах претендентов на президентский пост. Каждый в своем. Только вот если у одного сборщика подписей количество автографов за рабочий день перевалило за сотню, другой не насобирал и половины от этого.

Ольга Макей, Алексей Мартиненок и Артем Кицененко на неделе о том, как порой нелегко из претендента стать кандидатом.