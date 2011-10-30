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  • Для разработки эффективной программы занятости населения Национальный статистический комитет Беларуси проведет выборочное обследование семей

Для разработки эффективной программы занятости населения Национальный статистический комитет Беларуси проведет выборочное обследование семей

30 октября 2011 14:17
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Первые анкетирования пройдут уже в ноябре. Подобные обследования – это мировая практика и самые достоверные данные о ситуации на рынке труда.

Только в этом году в минской службе занятости зарегистрировалось около 14 тысяч безработных. Из них половина трудоустроена. И это неудивительно. Ведь только в Минске на каждого безработного – четыре вакансии, по Беларуси – две. В топе самых популярных – строительная, промышленная и торговая сферы.

Лариса Каткова, начальник отдела профобучения комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:
Бывает такое, что граждане, несмотря на возможность трудоустройства, отказываются от работы по каким-то причинам. Тогда возникает вопрос о переподготовке их.

Разработать эффективную программу занятости населения поможет и выборочное обследование семей. В Беларуси его проведут впервые.

По данным последней переписи населения, уровень безработицы в стране – 6,1%, в то время как в службы занятости предоставляют другую цифру – 0,7%. Такая разбежка объясняется тем, что не все регистрируются безработными, а предпочитают искать работу самостоятельно. Специальный мониторинг не только уточнит реальный ситуацию на рынке труда, но и причины незанятости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Елена Кухаревич, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Результаты исследования будут использованы для формирования государственной политики в сфере занятости, для снижения уровня безработицы. Это единственный источник информации, который позволит оценить масштабы существующей так называемой маятниковой миграции. Мы получим информацию о том, какая часть населения уезжает на работу со своего постоянного места жительства в другие населенные пункты.

Выборочное обследование будет проходить в форме анкетирования. Полученные данные статистики обобщат и внесут в электронную базу. Первый такой опрос проведут уже в ноябре. Всего же в год планируется уточнить информацию по 28 тысячам семей.

# общество # Белоруссия

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