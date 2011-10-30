Для разработки эффективной программы занятости населения Национальный статистический комитет Беларуси проведет выборочное обследование семей

Первые анкетирования пройдут уже в ноябре. Подобные обследования – это мировая практика и самые достоверные данные о ситуации на рынке труда.

Только в этом году в минской службе занятости зарегистрировалось около 14 тысяч безработных. Из них половина трудоустроена. И это неудивительно. Ведь только в Минске на каждого безработного – четыре вакансии, по Беларуси – две. В топе самых популярных – строительная, промышленная и торговая сферы.

Лариса Каткова, начальник отдела профобучения комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Бывает такое, что граждане, несмотря на возможность трудоустройства, отказываются от работы по каким-то причинам. Тогда возникает вопрос о переподготовке их.

Разработать эффективную программу занятости населения поможет и выборочное обследование семей. В Беларуси его проведут впервые.

По данным последней переписи населения, уровень безработицы в стране – 6,1%, в то время как в службы занятости предоставляют другую цифру – 0,7%. Такая разбежка объясняется тем, что не все регистрируются безработными, а предпочитают искать работу самостоятельно. Специальный мониторинг не только уточнит реальный ситуацию на рынке труда, но и причины незанятости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Елена Кухаревич, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Результаты исследования будут использованы для формирования государственной политики в сфере занятости, для снижения уровня безработицы. Это единственный источник информации, который позволит оценить масштабы существующей так называемой маятниковой миграции. Мы получим информацию о том, какая часть населения уезжает на работу со своего постоянного места жительства в другие населенные пункты.

Выборочное обследование будет проходить в форме анкетирования. Полученные данные статистики обобщат и внесут в электронную базу. Первый такой опрос проведут уже в ноябре. Всего же в год планируется уточнить информацию по 28 тысячам семей.