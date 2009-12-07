Для получения страховки минчанин инсценировал угон автомобиля

В конце ноября 26-летний минчанин сообщил в Московское РУВД о том, что его автомобиль угнали.

Молодой человек утверждал, что оставил машину на улице всего на полчаса, чтобы пройтись по ночному городу. Как выяснилось позже, машина была застрахована по системе «Каско», а минчанин инсценировал угон для получения страховой выплаты, которая могла составить около $6 тыс.

Милиция нашла автомобиль в лесополосе вблизи поселка Радошковичи. На нем отсутствовали номерные знаки, в салоне был снят руль, сиденья, не было и литых дисков. Причем двери машины были заперты, а замки не повреждены.

Столичные сыщики выяснили, что владелец автомобиля передал единственный экземпляр ключей правоохранителям, но еще до подачи заявления отдавал этот же комплект своему знакомому, которому был должен $500. При этом кредитору было разрешено забрать с машины приглянувшиеся детали, после чего сам автомобиль нужно было спрятать недалеко от Радошковичей.

Знакомый именно так и поступил. Однако хозяин машины решил схитрить и получить страховку. Следствию предстоит выяснить, знал ли знакомый об афере, которую пытался провернуть хозяин автомобиля, или же владелец машины решил подставить друга.

Московским РУВД было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 («Кража в особо крупном размере») УК Беларуси. Но теперь дело переквалифицировано на ст.209 («Мошенничество»). Заявитель стал проходить по нему уже не как потерпевший, а в качестве подозреваемого, сообщает БЕЛТА.