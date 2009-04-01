Для перегонщиков авто и владельцев столичных квартир «на сутки» введен единый налог

Для автоперегонщиков его ставка – от 150 до 180 евро в месяц – в зависимости от количества пригнанных машин.

В интернет-магазинах объявления о сдаче квартир — на каждом шагу. И это не удивительно: спрос сейчас огромный даже на почасовой съем. В большинстве случаев свои апартаменты здесь рекламируют безлицензионные хозяева. От такой деятельности страдает не только городской бюджет — за такие услуги теперь необходимо платить до 130 евро в месяц — но и потребитель. Ведь заставить законно ответить за испорченный отдых практически невозможно. Как оказалось, эта ситуация характерна не только для глобальной сети.

На вокзале гостей столицы встречают не только родственники и друзья. Каждый прибывший в первую очередь сталкивается с таксистами. Чуть дальше — так называемые черные риэлторы предлагают снять квартиру на сутки без официального оформления.

Квартиры есть в центре, есть на окраине.

Сделка в переходе метро, конечно, позволит сэкономить на времени. Обменялись телефонами, заплатил — получаешь ключ от квартиры. На однокомнатной в центре Минска за месяц можно заработать таким образом до двух тысяч долларов. Так что введение налога для подпольного риэлтора — пустые слова.

Такая деятельность у нас является запрещенной. Для того чтобы ее осуществлять, надо в обязательном порядке зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, плюс мы проводим контрольные мероприятия по выявлению таких граждан и привлечению их к налогообложению, - рассказала Татьяна Путрик,

начальник отдела инспекции министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Перегонщики машин тоже теперь будут отсчитывать в казну до 180-ти евро в месяц. В зависимости от количества привезенных иномарок. На авторынке эту нововведение восприняли как первоапрельскую шутку.

За счет утверждения новых ставок городской бюджет будет пополняться на 700 миллионов рублей в месяц. Реальна эта цифра или нет — покажет время.

