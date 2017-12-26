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Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания

26 декабря 2017 08:03
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Новости Беларуси. В Могилевской области позаботились о том, чтобы пожилые люди комфортно себя чувствовали в любую погоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания-1

Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания-3

Здесь предоставили 9 домов сезонного проживания тем, кому трудно зимовать в одиночку – это более 40 человек. Пенсионеры и инвалиды ежемесячно частично оплачивают продукты питания и коммуналку. А социальные работники оказывают им необходимые услуги. Важно, что и сами временные новоселы помогают и поддерживают друг друга.

Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания-6

Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания-8

В последние годы в центрах соцобслуживания появились новые направления в работе с пожилыми людьми. Это гостевые семьи, когда социальные работники приглашают пенсионеров, находящихся на надомном обслуживании на выходные и праздники. В Могилевской области больше сотни таких семей.

# общество # Фотофакт # Пенсионеры

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