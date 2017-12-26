Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания

Новости Беларуси. В Могилевской области позаботились о том, чтобы пожилые люди комфортно себя чувствовали в любую погоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь предоставили 9 домов сезонного проживания тем, кому трудно зимовать в одиночку – это более 40 человек. Пенсионеры и инвалиды ежемесячно частично оплачивают продукты питания и коммуналку. А социальные работники оказывают им необходимые услуги. Важно, что и сами временные новоселы помогают и поддерживают друг друга.