Для открытия арены цирка в Минск приехали тигры и львы-альбиносы из Лас-Вегаса

Белые артисты из Лас-Вегаса готовят грандиозное шоу для минчан. Блондинки из семейства кошачьих - тигры и львы-альбиносы — специально прибыли в столицу для открытия обновленной арены цирка.

Редчайшие животные еще не адаптировались к прохладной минской погоде, но зато уже успели познакомиться с белорусской публикой. Кстати, первыми зрителями уникального шоу станут участники детского «Евровидения», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Бондарчук, директор Белгосцирка:

Эти животные просто фантастические. Во-первых, они очень крупные, думаю, их наверняка кормят каким-то специальным мясом. Во-вторых, это животные, которые не просто в Красной книге. Это редкоземельные животные, таких животных просто очень мало, считанное количество.

Тем временем, площадка вокруг цирка преображается и обживется новыми персонажами. Скульптурную компанию Белгосцирка дополнил клоун-иллюзионист. Бронзовый шут весом в тонну, обуздавший труду, пока вынужден скучать на фоне монументальных колонн. Ноу же скоро его одиночество разбавить еще одно творение, рожденное в мастерской мастера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Бондаренко, скульптор:

Два клоуна. Один будет с барабаном. Труба, музыка, эквилибристика, Мне показалось, это будет выразительно и интересно.