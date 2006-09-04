Прямой эфир

Для оплаты проезда у пассажиров общественного транспорта появятся пластиковые карточки

04 сентября 2006 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По заказу Минтранса белорусские специалисты создали электронные компостеры для расчетов за проезд в автотранспорте. В ближайшее время новшество апробируют в Витебске. В автобусах установят терминалы. А пластиковые карты пассажиры смогут приобретать как проездные - примерно так же, как это делается сейчас в метро. Подобной системой расчетов за проезд заинтересовались и транспортники Смоленска. Они уже заказали у белорусских производителей электронные компостеры.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 сентября 2006 07:22

В центре Минска построят аквапарк

01 сентября 2006 14:19

В Беларуси ужесточат требования к нерадивым родителям

01 сентября 2006 14:17

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Полесского государственного университета