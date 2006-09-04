Для оплаты проезда у пассажиров общественного транспорта появятся пластиковые карточки

По заказу Минтранса белорусские специалисты создали электронные компостеры для расчетов за проезд в автотранспорте. В ближайшее время новшество апробируют в Витебске. В автобусах установят терминалы. А пластиковые карты пассажиры смогут приобретать как проездные - примерно так же, как это делается сейчас в метро. Подобной системой расчетов за проезд заинтересовались и транспортники Смоленска. Они уже заказали у белорусских производителей электронные компостеры.