Для общения жителей и народных избранников в Витебской области организовали депутатскую почту

У жителей Ушачского района теперь есть возможность сообщить о своих проблемах напрямую народным избранникам. Для этого достаточно написать письмо и опустить его в специальный ящик, которые в качестве эксперимента размещены во многих населенных пунктах района.

Екатерина Степановна с мужем на горьком опыте убедились: без воды жизни нет. Когда вода в старом колодце оказалась непригодной для питья, не знали что делать. Проблему решило письмо в Совет Депутатов. Теперь новый колодец красуется прямо под окнами. Кольца для него без помощи пожилые люди сами не привезли бы.

Екатерина Бука:

Далеко мне ходить было за водой. А так я выбежала, взяла тут. И соседи стали брать у меня воду.

Алексей Бука:

Вода непригодна. Хорошо, что помогли.

Ходить по кабинетам со своими проблемами жителям Ушаччины теперь необязательно. Достаточно опустить письмо в специальный ящик. Адресуют депутатам не только жалобы, но и вопросы, пожелания и даже благодарности. Главное – раз корреспонденция есть, значит народным избранникам доверяют.

Местные депутаты доверие оправдывают. Внимательно работают с каждым письмом. В одной деревне установили фонари, в другой – отремонтировали дорогу, восстановили автобусный маршрут. Одиноким, пожилым людям и инвалидам помогут и забор поменять, и дрова привезти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инициатор создания такой почты, председатель районного Совета Депутатов Елена Васильевна, лично проверяет корреспонденцию каждый день. Замечает, что писем с каждым днем больше.

В районе уже оценили эффективность обратной связи с депутатским корпусом. Меры принимаются даже по анонимным обращениям.

Елена Пашкович, председатель Ушачского районного Совета Депутатов:

Они увидели действенность своих обращений. В том числе и анонимных. Иногда они очень конструктивные, и мы принимаем по ним достаточно быстро решения, чтобы люди были довольны.

В райцентре депутатская почта стала чем-то вроде «одного окна» в письменном виде. Она уже снизила поток обращений граждан в райисполком. Ведь с помощью такой обратной связи рассказать о наболевшем в письме могут жители самых отдаленных деревень.