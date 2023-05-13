«Для них это неплохой опыт». Муковозчик встретился с учащимися Белорусского колледжа промышленности и стройматериалов

Новости Беларуси. С молодежью на их языке. Информационно-просветительский проект «Зачетный разговор» 12 мая состоялся в Белорусском колледже промышленности строительных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь обучаются около полусотни человек. Это будущие технологи и электромеханики. Несмотря на узкопрофильность их будущей профессии, круг интересов учащихся обширный. Такой вывод можно сделать по тематике вопросов, заданных политическому обозревателю Андрею Муковозчику. Речь шла о национальной безопасности, размещении ядерного оружия в Беларуси, проблеме наркомании, социальной поддержке семей. Говорили и о том, как отличить правду от фейков и как информация сегодня меняет мир.

Антон Черепан, учащийся Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов:

Эти все Telegram-каналы говорят, что Беларусь плохая, что там все разграблено – бомбоубежище. Это все фейки, я в этом не сомневаюсь. Вообще, наша конференция прошла успешно, мне все понравилось.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель:

Они правда задавали вопросы, они переступали в определенных местах через себя. И для них это будет неплохой опыт сам по себе, независимо от того, что мы им отвечали. Но мы старались каждый вопрос развернуть в нечто чуть более широкое, чем они могли сформулировать, когда задавали этот вопрос.