«Для молодёжи это центр притяжения». В Беларуси открыт счёт для сбора средств на строительство патриотического центра

Новости Беларуси. БРСМ совместно со Штабом патриотических сил Беларуси открыли сбор средств на строительство патриотического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разместится на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
Новости Беларуси. БРСМ совместно со Штабом патриотических сил Беларуси открыли сбор средств на строительство патриотического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разместится на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
Презентация благотворительной акции прошла на заседании штаба. Отсканировав QR-код, участники встречи внесли свой вклад в проект. Во время дискуссии представители общественных объединений внесли свои предложения по сбору средств для создания центра. Так, по инициативе БРСМ уже завтра, 1 августа, студенческие отряды проведут Всебелорусский день ударного труда. Заработанные деньги ребята смогут перевести на благотворительный счет.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Важно, когда такую инициативу поддерживают не отдельно взятые организации или граждане нашей страны, а все вместе, всем миром. Всей белорусской общественностью мы консолидированы вокруг идей строительства не самого патриотического центра, а строительства будущего нашей страны. Патриотический центр на самом деле является прообразом будущего, где будет воспитываться наше подрастающее поколение.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Великое дело, конечно, делает сегодня Белорусский союз молодежи. И то, что мы сегодня собрались – все общественные организации – для того, чтобы выработать консолидированное наше мнение по поводу строительства республиканского молодежного патриотического центра, – это очень важно. Потому что если не мы будем воспитывать нашу молодежь, то ее обязательно воспитает кто-то другой. Поэтому здесь очень важно приложить совместные усилия и сделать все возможное для того, чтобы центр был, он работал, был максимально эффективный и чтобы для молодежи это был центр притяжения.
Сейчас в центре идет реконструкция казарм, зон летних палаточных лагерей, военно-спортивных и игровых площадок. Далее планируют переоборудовать казематы под учебные классы. Во время третьей очереди будет восстановлен западный форт, где разместится досугово-просветительский комплекс.