«Для молодёжи это центр притяжения». В Беларуси открыт счёт для сбора средств на строительство патриотического центра

Новости Беларуси. БРСМ совместно со Штабом патриотических сил Беларуси открыли сбор средств на строительство патриотического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разместится на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

Презентация благотворительной акции прошла на заседании штаба. Отсканировав QR-код, участники встречи внесли свой вклад в проект. Во время дискуссии представители общественных объединений внесли свои предложения по сбору средств для создания центра. Так, по инициативе БРСМ уже завтра, 1 августа, студенческие отряды проведут Всебелорусский день ударного труда. Заработанные деньги ребята смогут перевести на благотворительный счет.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Важно, когда такую инициативу поддерживают не отдельно взятые организации или граждане нашей страны, а все вместе, всем миром. Всей белорусской общественностью мы консолидированы вокруг идей строительства не самого патриотического центра, а строительства будущего нашей страны. Патриотический центр на самом деле является прообразом будущего, где будет воспитываться наше подрастающее поколение.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Великое дело, конечно, делает сегодня Белорусский союз молодежи. И то, что мы сегодня собрались – все общественные организации – для того, чтобы выработать консолидированное наше мнение по поводу строительства республиканского молодежного патриотического центра, – это очень важно. Потому что если не мы будем воспитывать нашу молодежь, то ее обязательно воспитает кто-то другой. Поэтому здесь очень важно приложить совместные усилия и сделать все возможное для того, чтобы центр был, он работал, был максимально эффективный и чтобы для молодежи это был центр притяжения.