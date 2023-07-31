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«Для молодёжи это центр притяжения». В Беларуси открыт счёт для сбора средств на строительство патриотического центра

31 июля 2023 11:39
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Новости Беларуси. БРСМ совместно со Штабом патриотических сил Беларуси открыли сбор средств на строительство патриотического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разместится на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

«Для молодёжи это центр притяжения». В Беларуси открыт счёт для сбора средств на строительство патриотического центра-1

Презентация благотворительной акции прошла на заседании штаба. Отсканировав QR-код, участники встречи внесли свой вклад в проект. Во время дискуссии представители общественных объединений внесли свои предложения по сбору средств для создания центра. Так, по инициативе БРСМ уже завтра, 1 августа, студенческие отряды проведут Всебелорусский день ударного труда. Заработанные деньги ребята смогут перевести на благотворительный счет.

«Для молодёжи это центр притяжения». В Беларуси открыт счёт для сбора средств на строительство патриотического центра-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Важно, когда такую инициативу поддерживают не отдельно взятые организации или граждане нашей страны, а все вместе, всем миром. Всей белорусской общественностью мы консолидированы вокруг идей строительства не самого патриотического центра, а строительства будущего нашей страны. Патриотический центр на самом деле является прообразом будущего, где будет воспитываться наше подрастающее поколение.

«Для молодёжи это центр притяжения». В Беларуси открыт счёт для сбора средств на строительство патриотического центра-7

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Великое дело, конечно, делает сегодня Белорусский союз молодежи. И то, что мы сегодня собрались все общественные организации для того, чтобы выработать консолидированное наше мнение по поводу строительства республиканского молодежного патриотического центра, – это очень важно. Потому что если не мы будем воспитывать нашу молодежь, то ее обязательно воспитает кто-то другой. Поэтому здесь очень важно приложить совместные усилия и сделать все возможное для того, чтобы центр был, он работал, был максимально эффективный и чтобы для молодежи это был центр притяжения.

«Для молодёжи это центр притяжения». В Беларуси открыт счёт для сбора средств на строительство патриотического центра-10

Сейчас в центре идет реконструкция казарм, зон летних палаточных лагерей, военно-спортивных и игровых площадок. Далее планируют переоборудовать казематы под учебные классы. Во время третьей очереди будет восстановлен западный форт, где разместится досугово-просветительский комплекс.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукьянов # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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