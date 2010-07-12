Для минских контролеров и ревизоров организованы психологические тренинги по общению с пассажирами

Минские транспортники пошли на необычный эксперимент. Чтобы сохранить нервы ревизоров и перевести их общение с безбилетниками в цивилизованное русло, здесь решили прибегнуть к услугам профессиональных психологов.

Конфликт между контролерами-ревизорами и пассажирами — обычное дело. Порой удивляет настойчивость и непреклонность контролера в отношении пассажира-нарушителя, порой — повышенная эмоциональность транспортника. Грамотно выйти из зачастую скандальной ситуации умеют далеко не все. Но теперь у них появилась возможность этому научиться.

Для минских контролеров провели необычный эксперимент. На двухчасовую лекцию-консультацию в форме «вопрос-ответ» для них была приглашена психолог Светлана Овдей. Вопросов у людей, проверяющих оплату проезда, было немало. Поэтому общение с психологом затянулось.

Светлана Овдей, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Их волновало, как вести себя с тем, кто вошел пьяным, с теми, кто ведет себя агрессивно. Это те самые трудные для контроля люди, с которыми они, к сожалению, встречаются достаточно часто

Сергей Кучинский, начальник контрольно-ревизорской службы агентства «Минсктранс»:

Понравилось, задавали вопросы из своего опыта. Таких примеров много, каждый день они сталкиваются с безбилетными пассажирами и конфликтные ситуации возникают каждый день.

Теперь наши ревизоры точно знают, что не следует говорить разгневанному пассажиру и даже каким взглядом не стоит на него смотреть. Кроме того, по совету психолога контролеры «обзавелись» специальным дыхательным упражнением для снятия стресса. Всё же их работа — одна из самых нервных. И вовремя успокоиться необходимо уметь каждому ревизору.

Такие психологические лекции для транспортников повторятся еще не раз. Ожидается, что это будут индивидуальные беседы. Разумеется, никто не будет впоследствии принимать экзамен по транспортной психологии у минских контролеров, однако, в некотором смысле экзаменаторами для них станут пассажиры. Только практика покажет, прошел ли эксперимент успешно.