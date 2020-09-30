«Для меня Беларусь – это страна моих предков». Зачем жители Минска вышли на главный проспект столицы?

Новости Беларуси. За мир, порядок и спокойствие в стране. В Минске состоялось шествие за Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники собрались на площади Независимости и прошли по главному проспекту столицы до монумента Победы. Там они возложили цветы к Вечному огню в знак памяти и уважения к погибшим предкам в годы Великой Отечественной войны.

Минчане несли государственные флаги и плакаты с различными лозунгами. Главный посыл – никто не позволит развалить страну, ввергнуть ее в хаос и войну. Участники также выразили всестороннюю поддержку Президенту и тому курсу на созидание, который проводится в государстве.

Настроение отличное, поддержать Беларусь пришли.

Я тоже пришла за мирную Беларусь. У нас красивая, чистая страна, и мне не хочется, чтобы она развалилась, и было все, как, к сожалению, например, в Украине произошло. Для меня Беларусь – это страна моих предков. И я хочу, чтобы она оставалась такой же мирной, красивой и чистой.

Я пришла сюда для того, чтобы сказать большое спасибо нашему Президенту за то, что он создал такую красивую страну, как Беларусь.

Поддержать действующего Президента, поддержать политику стабильности, политику добра, созидания и развития. Я считаю, что мы не должны конфликтовать, мы должны делать все, чтобы развиваться далее в сложных условиях мировых, которые сейчас есть.

Мы любим свою родину, любим Беларусь, уважаем Президента нашей страны. Пришли его поддержать в это непростое время для нас, для белорусов.