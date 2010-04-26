Для леопардов на Северном Кавказе создадут крупнейший в Европе биосферный полигон

Восстановить популяцию переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе поможет биосферный полигон, который до конца года появится на базе Тебертинского и Кавказского заповедников.

Он станет самым крупным в Европе, подчеркнул эксперт Кавказского заповедника, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Анатолий Кудактин.

По плану, территорию Тебертинского заповедника, расположенного в Карачаево-Черкесии, расширят до границ Кавказского государственного биосферного заповедника.

Новая зона получит статус биосферного полигона и положительно скажется на реализации программы восстановления популяции леопарда.

«Для разведения леопардов это имеет очень большое значение, так как полигон соединит две особо охраняемые природные территории. Именно в этих местах в 1968, 1986 и 1996 году видели живых хищников», — добавил Кудактин.

Площадь Тебертинского заповедника увеличится на 28 тысяч гектаров за счет присоединения земель Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики.

Ученые полагают, что полигон будет способствовать сохранению биологического и ландшафтного разнообразия региона. «К естественному природному коридору, который образуют два российских заповедника, вплотную примыкают охраняемые территории Абхазии: Рицинский национальный парк и вновь создаваемый Кодорский нацпарк», — отметил Кудактин.

Границы биосферного полигона пройдут по Главному Кавказскому хребту, от западной границы Тебердинского заповедника до восточной границы Кавказского заповедника. Северная его часть представлена, в основном, высокогорьями и частично среднегорьями, которые могут стать естественной средой для проживания хищников.

Сейчас в питомнике Сочинского национального парка находятся два самца леопарда. Выпущенные из клеток в вольеры в сентябре прошлого года, звери прошли адаптацию и ждут «невест» из Ирана.

Планируется, что потомство первых пар представителей этого вида кошачьих будет выпущено в дикую природу, сообщает NEWSru.com.