Для голосования по выборам Президента Беларуси образовано 44 участка за рубежом

Более 6,5 тысяч избирательных участков для голосования по выборам Президента страны образовано в Беларуси.

Их число постоянно варьируется, поскольку на это влияют демографические процессы и изменения административно-территориального деления. Но для всех участков в законодательстве прописано одинаковое требование — не менее 20 избирателей.

Задача комиссий — оповестить жителей о том, где можно исполнить свой гражданский долг. Кстати, избирательные участки созданы и за пределами Беларуси.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

44 участка за рубежом — это и в Японии, в Китае, в США и в Канаде,в Великобритании и Франции, четыре участка в Польше, в России. Граждане Республики Беларусь, которые в этот день по каким-либо причинам будут находиться за границей, смогут проголосовать.

702 участка для голосования по выборам Президента Беларуси образовано в Минске. По сравнению с предыдущей кампанией 2006 года их количество увеличилось на девять. Появление новых участков, преимущественно во Фрунзенском и Московском районах, связано с появлением новостроек.