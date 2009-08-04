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Для чего жировки стали красными и зелеными

04 августа 2009 18:15
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Столичные коммунальщики устроили цветотерапию для неплательщиков. Теперь выделять их в особый статус будет контрастная расцветка для жировок в стиле триколор. Счёт-извещение зелёного цвета из своих почтовых ящиков достанут те, кто не оплачивал коммунальные услуги больше месяца. Красный же цвет станет сигналом тревоги для жильцов, трижды не реагирующих на письменное предупреждение. И только для добросовестных граждан квитанцию по-прежнему будут печатать чёрным по белому.
# общество

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