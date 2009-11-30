Для чего нужны СМИ?

Тема работы средств массовой информации на прошлой неделе звучала не раз.

В начале недели белорусский лидер долго и откровенно разговаривал с руководителями ведущих информационных агентств стран СНГ, а российский президент Дмитрий Медведев дал пресс-конференцию специально для некоторых белорусских СМИ.

Главное, что поняли журналисты по итогам этих встреч, да и не только этих – у нас очень сложная работа. Слово, которое не воробей, в современном мире сильнее многих других способов воздействия. Поэтому со словами нужно быть аккуратнее.



Ох уж эти несносные журналисты! Половина лжи, которую они распространяют обо мне, не соответствует действительности.

Фаина Раневская.

23 ноября. Москва.

Это перенимание опыта началась гораздо раньше, чем в этот понедельник. Но на этой неделе дополнилось еще одним пунктом. Послания Президента, назначение губернаторов, а теперь еще и общение с журналистами, которые по ту сторону союза. Большой брат перенимает белорусский опыт.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

- Я последний час потратил на то, чтобы через вас белорусским гражданам доказать одну нехитрую вещь, что Россия не стремится к тому, чтобы что-либо навязывать Беларуси.

В течение полутора часов российский Президент, по его же словам, закрывал брешь. Какую, правда, не уточнил. А жаль. Ведь если брешь информационная, то для России – это не актуально. Ведь в Беларуси, в отличие от России, российские каналы, как и российские новости о России, присутствуют. А вот белорусские новости в России представлены пока только в новостях российских. Вот и наши коллеги у Медведева спросили, почему иногда журналист – это звучит горько.

Вопрос журналиста Евтухова:

- Можно говорить о газовой войне, молочном скандале, сахарных проблемах...

На такие вопросы российский Президент нашел один большой ответ. Посоветовал всем говорить правду и только правду. Но опять же не уточнил, что делать, если правда эта у каждого своя.

Дмитрий Медведев:

- Да, мы должны создать условия унифицированные, единые условия для торговли, с тем, чтобы не было обидно, с тем, чтобы пошлины были разумны. И вот это будет предотвращать всякого рода конфликты, которые были в этом году. Оговорюсь, у нас, слава богу, никакой газовой войны с Беларусью нет. Мы просто довольно долго всегда обсуждаем условия, но, в конце концов, выходим на окончательные разумные компромиссные договоренности.

На грубые высказывания российских журналистов Медведев призвал не обижаться, мол, все, кто пишут экономические эссе про то, какая Беларусь гиря на шее России – просто высказывают свою точку зрения. Странно, подумали после этого белорусские журналисты. Ведь высказывать исключительно свою точку зрения нам вроде как не по перу. И хотя в таком случае можно было бы никому не звонить и никуда не ездить, даже в ту же Барвиху, есть здесь одно большое НО. Журналисты то ведь, конечно, власть – но только 4-я…



Журналистика – это искусство приготовления информации.

Олег Кузнецов.

24 ноября. Минск.

Уже на следующий день, в том числе и тему ответственности журналистов обсуждали у белорусского Президента руководители информагентств из России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. Эта встреча с информсоветом Содружества была запланирована давно, но стала как никогда актуальной. Ведь если мы так стараемся стереть границы экономические, и это выгодно всем, то кажется логичным, чтобы эти границы выросли на пути информационных войн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- СМИ – это зеркало любого государства и наших отношений в том числе. Мы смотрим различные телеканалы, мы читаем сообщения информагентств. Видя, как освещаются белорусско-российские отношения, мы делаем вывод, каким Россия хочет видеть белорусское государство.

В процессе разговора Александр Лукашенко отметит главное: сейчас проблем на медийном поле стало гораздо больше, чем на экономическом. И признается, будь наше телевидение хоть как-то представлено в России, надобность во встречах с российскими журналистами исчезла бы.

Александр Лукашенко:

- Я недавно просмотрел стенограмму встречи Президента России с белорусскими журналистами и убедился, что она абсолютно бессмысленной была. Это ассиметричный ответ на мою встречу с российскими журналистами, и говорят, с оппозиционными российскими журналистами. Я не знаю, это оппозиционные были или нет, ведь к нам приезжает больше 100 человек.

Мы проводим эти встречи для того, чтобы сказать правду о себе. Потому что я стопроцентно знаю, что Россия не знает, чем живет Беларусь. Почему? Потому что основные каналы не освещают, а если и делают это, то вы сами знаете, как они освещают положение в Беларуси.

Президент России пригласил таких журналистов, многие из которых русского человека на дух не переносят. Хотя бы посоветовались, прежде чем приглашать. Я так подумал: а зачем? Что эта встреча даст? Меня уколоть? Я спокойно к этому отношусь, потому что уже уколов хватило. Рассказать что-то новое? А что расскажешь, если каждый день мы видим телепередачи, читаем газеты: здесь Россия представлена так, как Россия хочет этого. И смотрю: ну, получилась пустая просто встреча.



К счастью, господа журналисты, я читаю ваши газеты, чтобы знать, что я думаю.

Шарль де Голль.

25 ноября. Минск.

В среду Александр Лукашенко дает на этот раз уже запланированное интервью одной из самых популярных итальянских газет «La Stampa». И здесь Президенту снова приходится повторяться, что Беларусь не изменяла российскому вектору и не давала крен в сторону Запада. Белорусский лидер и итальянскому журналисту подтвердил, что много лет соблюдает одну политическую линию – многовекторную. А все остальное можно назвать СМИшными инсинуациями на тему. Жаль только, что кому-то эти инсинуации почему-то выгодны.

Александр Лукашенко:

- Во-первых, у нас с Россией хорошие отношения. В мире нет больше такого государства, с которым бы у нас были такие отношения, как с Россией, такого уровня отношений. Хотя проблем тоже хватает. Во-вторых, мы сегодня с европейскими государствами торгуем в таком же объёме, как с Российской Федерацией. Раньше 85% торговли было завязано на Россию. Сейчас мы, диверсифицировав нашу внешнеэкономическую деятельность, сбалансировали торговлю. Ещё раз подчёркиваю, торговля с Евросоюзом равна торговле с Российской Федерацией — а это уже жизнь людей. И я как политик обязан обеспечивать дипломатическими и политическими методами эту торговлю.



Мы журналисты, говорим публике, куда прыгнула кошка. Дальше публика уже сама занимается кошкой.

Артур Сульцбергер.

26 ноября. Минск.

Александр Лукашенко:

- Наша страна накопила значительный опыт во внедрении информационных технологий. У нас построена покрывающая всю страну сеть волоконно-оптических линий, динамично развивается широкополосный интернет. Не только в столице, но и в областях, в районных городах созданы современные центры обработки данных. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения равного доступа к услугам в городах и сельских населённых пунктах.

И в конце недели мы снова возвращается к теме СМИ. На этот раз Президент открывает спецзаседание саммита «Соединим пространство СНГ». Во-первых, показательно, что сам саммит проходит именно у нас, во-вторых, цель его – содействовать развитию информационных технологий в странах Содружества, в-третьих, в зале присутствуют главы государств.

Хорошие поводы для всех еще раз подумать о том, что СМИ – они же вроде не для того, что отравлять отношения народов.